Fiorentina-RFS Riga: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e live-streaming

CONFERENCE LEAGUE - Esordio casalingo in Conference League per la squadra di Vincenzo Italiano. L'avversario della Viola sono i campioni lettoni dell'RFS Riga, alla loro prima partita europea contro una squadra italiana. Ecco le scelte dei due allenatori e tutte le informazioni su dove vedere la sfida in TV e LIVE-Streaming.