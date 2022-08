Fiorentina-Twente, match valido per i preliminari di ritorno di Conference League, è terminato sul punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dal romeno Radu Petrescu. In virtù di questo risultato i viola accedono ai gironi di Conference League e tornano in Europa dopo 5 stagioni.

Ad

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

UEFA Europa Conference League Pareggio d’oro! La Fiorentina resiste al Twente e torna in Europa dopo 5 anni 4 ORE FA

Le pagelle del Twente

Unnerstall 6.5; Brenet 6.5, Propper 6, Hilgers 6.5 (82' Bruns SV), Smal 6; Zerrouki 5, Sadilek 6 (82' Ugalde SV); Cerny 5 (67' Rots 6), Vlap 6.5 (89' Steijn SV), Misidjan 6 (67' Tzolis 6.5); Van Wolfswinkel 5.5. All. Jans 6

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 7.5 – Il migliore in campo è Milenkovic, ma la parata su Brenet al 96° vale la qualificazione. Ennesima grande serata: solido per tutti i 90 minuti.

Lorenzo VENUTI 6 – Abbastanza attento ma non del tutto affidabile. La sufficienza c’è.

Nikola MILENKOVIC 7.5 – Assolutamente devastante. Respinge ogni pallone, è sempre ben posizionato, non lo salti mai. La Conference League può essere il trampolino di lancio per la sua carriera.

IGOR 6.5 – Sufficienza piena nonostante l’espulsione, che arriva a tre minuti dalla fine per un mix di ingenuità e severità dell’arbitro. Molto concentrato e autentica risorsa in possesso. Che miglioramento.

Cristiano BIRAGHI 6.5 – Tanti tocchi, preciso dei contrasti, utile nei salvataggi. Partita da vero capitano.

Giacomo BONAVENTURA 6.5 – È l'ancora di salvezza: ripulisce e gioca una valanga di palloni. Praticamente indispensabile. (Dal 93' BENASSI SV)

Sofyan AMRABAT 6 – All’inizio scherza con il fuoco, poi prende confidenza e sbaglia pochissimo. Molto bene anche in fase di non possesso: la sua fisicità si sente.

Youssef MALEH 5 – Insufficiente. Fuori dalla manovra e completamente avulso dal match. Italiano lo toglie per fare spazio a Mandragora. (Dal 60’ MANDRAGORA 6.5 – Rischia un meraviglioso gol in rovesciata colpendo il palo. Per il resto ottimo ingresso: con la testa giusta)

Arthur CABRAL 6.5 – Non fa gol e non ci va nemmeno vicino, ma il suo lavoro è encomiabile. Lotta, si sacrifica spalle alla porta, fa la guerra con tutti e salva un gol sulla linea di porta. (Dal 72’ NICO GONZALEZ 6.5 – Semina il panico in pochi minuti)

Riccardo SOTTIL 6 – Meno bene rispetto all’andata, ma comunque positivo. Nel primo tempo è l’unico che prova a spaventare il pubblico del De Grolsch Veste. (Dal 72’ JOVIC 6 – Fisicamente non è al top, ma i suoi tocchi sono comunque meravigliosi. Mette in porta Mandragora con uno scavino di grande classe. Mezzo punto in meno per il gol che si divora a 30 secondi dal termine)

Jonathan IKONÉ 6 – Il più frizzante nel primo tempo: sempre pericoloso e nel vivo della manovra. Nel secondo tempo perde lucidità e si mangia un gol a tu per tu con Unnerstall. (Dal 93' MARTINEZ QUARTA SV)

All. Vincenzo ITALIANO 7 – Forse questa non è la partita giusta per giudicare la proposta di calcio di Vincenzo Italiano, ma in due anni ha preso una squadra alla deriva e l’ha portata in Europa. Merita dei grandi applausi: è un ottimo tecnico.

Milenkovic rinnova fino al 2027: "Credo nel progetto Fiorentina"

UEFA Europa Conference League Pareggio d’oro! La Fiorentina resiste al Twente e torna in Europa dopo 5 anni 4 ORE FA