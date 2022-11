Fiorentina, che affronterà il Riga FS nella sesta e ultima giornata del girone A di Conference League 2022/2023. Già Trasferta tutt'altro che scontata in Lettonia per la, che affronterà ilnella sesta e ultima giornata del girone A di Conference League 2022/2023. Già qualificata alla fase ad eliminazione diretta con un turno d'anticipo, i viola vanno a caccia del primo posto in classifica che permetterebbe di balzare direttamente agli ottavi, senza lo spareggio contro una delle terze di Europa League. Per riuscirci dovranno fare meglio del Basaksehir, primo a pari punti (10) ma con il favore della differenza reti negli scontri diretti dalla parte dei turchi. Fanalino di coda del gruppo, la formazione lettone all'andata aveva strappato un pareggio con i gigliati. Calcio d'inizio del match tra RFS e Fiorentina giovedì 3 novembre alle ore 16:30, arbitra il match il danese Mads-Kristoffer Kristoffersen.

La classifica del girone A di Conference League

Basaksehir 10 (9) FIORENTINA 10 (5) Hearts 6 (-8) Rigas FS 2 (-6)

RIGA FS-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

RFS (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamé.

ARBITRO: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Danimarca).

RFS-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La sfida tra Riga FS e Fiorentina, in programma giovedì 3 novembre alle ore 16:30, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Inoltre, sarà possibile vedere il match in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251). In streaming anche su Sky Go e Now. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

RIGA-FIORENTINA: LE STATISTICHE

- È il secondo precedente tra una squadra italiana e un club lettone in una competizione europea, dopo la sfida d'andata tra Fiorentina e RFS finita per 1-1.

- Con due pareggi e tre sconfitte, il Rigas FS è all'ultimo posto nel girone A di Conference League 2022/2023. Se dovesse battere la Fiorentina, diventerebbe la prima squadra della Lettonia a vincere un match della fase a gironi di una coppa continentale.

- L'unico precedente di un club lettone in una competizione europea, prima del Rigas Futbola Skola, risale al Ventspils in Europa League 2009-2010 (3 pareggi e 3 sconfitte). Se dovesse pareggiare, il RFS eguaglierebbe il record di punti per una formazione della Lettonia nella fase a gironi di una coppa europea.

- Se dovesse arrivare prima nel girone, la Fiorentina tornerebbe agli ottavi di finale di una competizione continentale per la prima volta dal 2014/2015 (semifinali Europa League).

