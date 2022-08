la prima classificata va dritta agli ottavi, mentre la seconda fa lo spareggio contro le terze in classifica e retrocesse dal girone di Europa League. L’urna di Istanbul ha emesso i propri verdetti e composto i gironi della UEFA Conference League 2022-23. Una competizione in cui la Fiorentina, unica rappresentante italiana e qualificata ai danni del Twente , cerca di dare seguito al successo della Roma di Mourinho nell'edizione inaugurale e dunque promossa in Europa League . Si riparte in un’annata anomala fra maxi-sosta per il Mondiale in Qatar e un calendario estremamente concentrato, iniziando un viaggio che porterà alla finale del 7 giugno 2023 all'Eden Arena di Praga. Un breve recap solo sul regolamento della fase a gironi della Conference League:, mentre la seconda fa lo spareggio contro le terze in classifica e retrocesse dal girone di Europa League.

Il girone della Fiorentina

Basaksehir, Hearts, RFS Riga. Non va male alla Fiorentina che da squadra in seconda fascia evita i pericoli Villarreal e West Ham. La Viola pesca però in prima fascia l'Istanbul Basaksehir, squadra del cuore del premier turco Erdogan. Oltre a quella l'urna della terza fascia dà in dote l'Heart of Midlothian Football Club, più comunemente Hearts, squadra scozzese di Edimburgo di propierà popolare. Infine in terza fascia ci sono i lettoni dell'RFS Riga, club piuttosto giovane, nato nel 2005. Nessun precedente europeo con nessuna di queste formazioni. La squadra di Italiano ha tutte le carte in regola per provare a passare direttamente agli ottavi di finale centrando il primo posto.

Le altre

Dando un’occhiata agli altri spunti che ha offerto questo sorteggio, bisogna evidenziare la difficoltà del Gruppo B dove a insidiare il West Ham ci sarà una formazione competitiva come l'Anderlecht. Il girone più tosto però è forse il Gruppo D dove Partizan Belgardo, Colonia e soprattutto Nizza rappresentano tre contendenti al primo posto. Alcune storie poi molto interessanti: dai kossovari del Ballkani, squadra col coefficiente UEFA più bassa quest'anno in questa fase a gironi di coppe europee al Vaduz, in Liechtenstein, che giocà però in Challenge League, la seconda serie del campionato svizzero.

I gironi della Conference League 2022-23

GIRONE A

Instanbul Basaksehir

Fiorentina

Hearts

RFS Riga

GIRONE B

West Ham

Steaua Bucarest

Anderlecht

Silkeborg

GIRONE C

Villarreal

Hapoel Beer-Sheva

Austria Vienna

Lech Poznan

GIRONE D

Partizan

Colonia

Nizza

Slovacko

GIRONE E

AZ Alkmaar

Apollon Limassol

Vaduz

Dinipro-1

GIRONE F

KAA Gent

Molde

Shamrock Rovers

Djurgardens

GIRONE G

Slavia Praga

Cluj

Sivasspor

Ballkani

GIRONE H

Basilea

Slovan Bratislava

Zalgiris Vilnius

Pyunik

Le date della fase a gironi: 6 giornate in meno di due mesi

8 settembre: prima giornata

15 settembre: seconda giornata

6 ottobre: terza giornata

13 ottobre: quarta giornata

27 ottobre: quinta giornata

3 novembre: sesta giornata

