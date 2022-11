La Fiorentina vince 3-0 sul campo dell'RFS Riga e si piazza al secondo posto del Girone A di Conference League 2022-23 alle spalle dell'Istanbul Basaksehir: la formazione turca si qualifica agli ottavi di finale, mentre i viola dovranno passare dai playoff: se la vedranno contro una delle terze dei gironi di Europa League. Retrocede in Conference League anche la Lazio , sconfitta 1-0 dal Feyenoord a Rotterdam e quindi terza nel Girone F di Europa League: i biancocelesti di Sarri pagano la peggior differenza reti rispetto agli olandesi e al Midtjylland. Gli spareggi sono in programma a febbraio: andata il 16, ritorno il 23. La finale di Conference League è in programma alla Eden Arena di Praga il 7 giugno 2023.