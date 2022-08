Playoff Conference League, Twente-Fiorentina, Italiano: "Vietato chiudersi in difesa. Ci giochiamo tanto"

CONFERENCE LEAGUE - Vincenzo Italiano presenta la sfida contro il Twente, ritorno dei playoff di Conference League: "Per noi è una partita importantissima per chiudere il cerchio per quanto fatto lo scorso anno. Abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo giocare a calcio meglio di come lo abbiamo fatto all’andata".