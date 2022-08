Nessuna sorpresa dal terzo turno preliminare di UEFA Conference League. Twente doveva essere per la Fiorentina, e Twente alla fine è stato. Nel match di ritorno di 3° turno preliminare di Conference giocato al "De Grolsch Veste" di Enschede, i padroni di casa si sono imposti per 4-1 sul Cukaricki. Una vittoria che dava seguito al successo di settimana scorsa ottenuto dagli olandesi per 3-1 anche in terra serba, e che quindi chiude i conti con un nettissimo 7-2 complessivo per la squadra di Ron Jans.

A decidere la sfida di oggi, dopo l'iniziale vantaggio serbo con Adzic, sono state le reti di Propper e Vlap nel primo tempo e la doppietta di Tzolis nella ripresa. In attesa degli orari che la UEFA deve ancora ufficializzare, le due nuove gare fissate in calendario sono dunque Fiorentina-Twente il 18 agosto (giovedì prossimo) allo stadio "Franchi" di Firenze e Twente-Fiorentina, una settimana dopo, il 25 agosto, nei Paesi Bassi.

