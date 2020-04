UEFA, il comitato medico conferma: "La ripresa dei campionati è una cosa possibile"

Mentre Belgio, Olanda e Francia hanno detto 'stop', il professor Meyer, a capo del gruppo che valuta i rischi connessi al ritorno in campo ha dato parere positivo: "Chi vuol ripartire sta già studiando protocolli sanitari per tutelare i giocatori. Il riavvio è possibile".

Belgio, Olanda e Francia hanno già chiuso fino a settembre. Ma la UEFA non vuole ancora arrendersi. Dopo la conclusione anticipata del campionato francese, la confederazione continentale prova a tenere in vita gli altri campionati. Lo fa tramite il professor Tim Meyer, presidente del comitato medico della UEFA stessa, nominato a capo di un sottogruppo sanitario a cui è affidato l'esame dei problemi sanitari connessi al ritorno in campo: "Ripartire è possibile", ha detto attraverso una nota Meyer.

Il punto di vista però è più articolato, e richiede ovviamente la stesura di attenti protocolli medici:

"Nel discutere qualsiasi ritorno al calcio competitivo, a livello d'élite, la salute dei giocatori, di tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti nelle partite e il pubblico in generale è di fondamentale importanza. Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni produrranno protocolli completi che dettano le condizioni sanitarie e operative garantendo che la salute delle persone coinvolte negli incontri sia tutelata e che l'integrità del pubblico sia preservata".

Ma è proprio qui che arriva il punto più interessante dell’intervento di Meyer, che sottolineando come la ripresa sarebbe comunque a porte chiuse, conclude la nota con una previsione ottimistica:

"In queste condizioni e nel pieno rispetto della legislazione locale, è sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni sospese durante la stagione 2019/20".

Insomma la UEFA conferma in qualche modo una fattibilità di fondo, che chiaramente si deve poi confrontare con la buona organizzazione – e la buona volontà – dei Paesi rimasti in gioco; nella speranza – piuttosto chiara – di poter concludere Europa League e Champions League, competizioni fondamentali per il bilancio e legate a fortissimi interessi in termine di diritti televisivi.

