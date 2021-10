Incredibile epilogo di Belgio-Francia allo Juventus Stadium di Torino. Una partita dai mille volti e altrettante emozioni la seconda semifinale di Nations League: Belgio scatenato nel primo tempo, avanti 2-0 con Ferreira Carrasco e Lukaku. Poi, nella ripresa, tutto cambia e i transalpini segnano con Benzema e Mbappé (su rigore) tra il 62' e il 69'. Quindi, all'87', gol di Lukaku tolto dalla VAR per fuorigioco millimetrico da parte dell'ex Inter, incrocio dei pali di Pogba su calcio di punizione e gol di Theo Hernandez al 90' su bordata imprendibile dopo una cavalcata di Pavard sulla destra e palla Messa fuori da Alderweireld! Una gara mozzafiato, decisa così, senza tempi supplementari. Un verdetto che ne decreta altri: l'Italia, nella finalina dello Stadium, affronterà il Belgio domenica alle 15. La finalissima della Nations League 2020-2021 sarà invece Spagna-Francia, sempre domenica ma alle 20,45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro!

Yannick Carrasco (Belgio) e Kylian Mbappé (Francia) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BELGIO-FRANCIA 2-3

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (90'+2 Batshuayi), Witsel, Tielemans (70' Vanaken), Ferreira Carrasco; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard (74' Trossard). Ct: Roberto Martinez.

Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernandez; Pavard (90'+2 Dubois), Pogba, Rabiot (75' Tchouaméni), Theo Hernandez; Griezmann; Benzema (90'+7 Veretout), Mbappé. Ct: Deschamps.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Gol: 37' Ferreira Carrasco (B), 41' Lukaku (B), 62' Benzema (F), 69' rig. Mbappé (F), 90' Theo Hernandez (F).

Assist: De Bruyne (B, 1-0), De Bruyne (B, 2-0), Mbappé (F, 2-1).

Note - Recupero: 1+7. Ammonito: Vertonghen.

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

4' - MIRACOLO DI LLORIS! Palla in mezzo di Lukaku, gaffe in area piccola di Koundé e conclusione da due passi di de Bruyne: il portiere della Francia riesce incredibilmente a respingerla! Belgio vicinissimo al vantaggio!

37' - GOL DEL BELGIO CON FERREIRA CARRASCO! L'attaccante esterno dell'Atletico Madrid, servito da De Bruyne, punta Koundé dalla sinistra, entra in area e fulmina sul primo palo Lloris con una traiettoria rasoterra leggermente deviata proprio dal numero 5 francese: 1-0, ma azione probabilmente viziata da un fallo su Mbappé!

Carrasco. Credit Foto Getty Images

41' - GOL DEL BELGIO CON LUKAKU! DIalogo sulla trequarti dei giocatori belgi, filtrante straordinario di De Bruyne per l'ex Inter, che manda al bar Theo Hernandez e sfonda la porta, facendo passare la palla sul primo palo. Qualche responsabilità, qui, di Lloris: 2-0!

Romelu Lukaku (Belgio) Credit Foto Getty Images

58' - GRIEZMANN SI DIVORA IL GOL DEL 2-1! Mbappé se ne va sulla destra e mette un pallone in area piccola appoggiato a lato da pochissimo dall'attaccante dell'Atletico Madrid. C'è anche una deviazione quasi impercettibile di Courtois, non rilevato però dalla terna arbitrale!

62' - GOL DELLA FRANCIA, CHE ACCORCIA CON BENZEMA! Mbappé recupera un pallone preziosissimo da de Bruyne e la cede al centro per il centravanti del Real Madrid che, in girata, la spedisce all'angolino: 2-1!

Benzema. Credit Foto Getty Images

69' - GOL DELLA FRANCIA CON MBAPPE SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato dopo il VAR-check, a seguito di un aggancio in area Tielemans-Griezmann. Dal dischetto, Mbappé manda la palla sotto il sette e fa 2-2!

Kylian Mbappe esulta dopo il rigore del 2-2 in Belgio-rancia di Nations League, 7 ottobre 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

73' - DE BRUYNE LASCIA ANDARE IL DESTRO DAL LIMITE SU APPOGGIO DI LUKAKU! Lloris ci mette la manona e devia in calcio d'angolo sopra la traversa.

77' - PRIMA GRIEZMANN E POI POGBA! La retroguardia del Belgio si salva prima in recupero, poi con una grande risposta di Courtois!

86' - MBAPPE! Gioco di gambe in area belga e tiro morbido: palla che sfiora il palo e Francia vicinissima a ribaltarla!

87' - GOL ANNULLATO AL BELGIO CON LUKAKU! Ferreira Carrasco, dalla sinistra mette al centro un pallone spinto in rete da Lukaku con un inserimento da manuale. Ma in fuorigioco millimetrico. Grande beffa per il Belgio.

90' - INCROCIO DEI PALI DI POGBA SU PUNIZIONE! Sinistro velenoso dai 25 pali e palla sul sette!

90' - GOL DELLA FRANCIA CON THEO HERNANDEZ! Cavalcata di Pavard sulla destra, cross in mezzo deviato al limite dalla suola di Alderweireld e bolide mancino della freccia milanista: palla all'angolino: 2-3!

Esultanza Francia. Credit Foto Getty Images

Il migliore

Theo Hernandez. Una furia sulla fascia sinistra, mette il punto esclamativo al suo rientro in nazionale col gol che spedisce i Galletti in finale.

Il peggiore

Rabiot. Poco nerbo, zero grinta, giocate utili quasi inesistenti. Il centrocampista della Juve, nonostante giochi in casa, non morde mai.

