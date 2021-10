Niente Wembley bis. Il 6 luglio è lontano. A Milano, la Spagna si prende la propria rivincita sull'Italia e conquista la finale di Nations League. Domenica sera affronterà una tra Belgio e Francia, di fronte domani sera nell'altra semifinale. È un 1-2 che fa piuttosto male, una doccia gelata che riporta tutti sulla terra dopo la grande gioia estiva. Una partita che a un certo punto diventa una non partita, perché in 45 minuti tutto è sfavorevole agli azzurri: Ferran Torres timbra la doppietta che decide il match e Bonucci si fa espellere per doppia ammonizione, la seconda per una gomitata a Busquets. Un disastro. Nel mezzo, un palo per parte (Marcos Alonso di là, Bernardeschi di qua), un'occasione incredibilmente scialacquata da Insigne e tanto, tanto palleggio spagnolo. Come a Londra. In inferiorità numerica e senza possibilità di far male, l'Italia ha un unico guizzo e accorcia a 7 minuti dal 90' con il neo entrato Pellegrini, servito dal solito, commovente Chiesa. Ma non basta. Sarà la Spagna a rimanere a Milano per la finale. Mentre l'Italia dovrà accontentarsi di andare a caccia del terzo posto.

Tabellino

Italia-Spagna 1-2 (primo tempo 0-2)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella (72' Calabria), Jorginho (64' Pellegrini), Verratti (58' Locatelli); Chiesa, Bernardeschi (46' Chiellini), Insigne (58' Kean). Ct. Mancini

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke (75' Mikel Merino), Busquets, Gavi (84' Sergi Roberto); Oyarzabal, Ferran Torres (49' Yeremi Pino), Sarabia (75' Bryan Gil). Ct. Luis Enrique

Arbitro: Sergej Karasev (Russia)

Gol: 17' e 46' pt Ferran Torres (S), 83' Pellegrini (I)

Ammoniti: Bonucci, Azpilicueta, Sarabia, Yeremi Pino, Locatelli, Oyarzabal

Espulsi: Bonucci al 42'

La cronaca in 12 momenti chiave

5' – Gran destro da fuori di Chiesa e parata di Unai Simon, che si distende e respinge. Primo brivido della gara.

13' – Sarabia trova spazio in area e tocca in mezzo per Oyarzabal, il cui tentativo da pochi passi viene provvidenzialmente respinto da Bonucci.

17' – GOL DELLA SPAGNA. Cross di Oyarzabal per Ferran Torres, che da pochi passi devia al volo alle spalle di Donnarumma. 0-1.

Ferran Torres fulmina Donnarumma dopo l'errore di Bastoni e porta avanti la Spagna, Italia-Spagna, Getty Images Credit Foto Getty Images

19' – Sinistro non irresistibile di Alonso, Donnarumma si lascia sfuggire il pallone che va a incocciare contro il palo.

34' – Bernardeschi viene lanciato in profondità da Jorginho, in area rientra sul sinistro e calcia stretto, trovando prima la deviazione di Unai Simon e poi la respinta del palo.

35' – Recupero azzurro, Emerson tocca perfettamente per Insigne, che solo davanti a Unai Simon calcia incredibilmente fuori. Clamoroso gol sbagliato dall'Italia.

42' – Karasev ammonisce per la seconda volta e quindi espelle Bonucci, intervenuto con il gomito alto su Busquets. Italia in 10 uomini.

46' pt – GOL DELLA SPAGNA. Centro liftato di Oyarzabal per Ferran Torres, che davanti a Donnarumma non può sbagliare di testa. Doppietta e 0-2.

La festa della Spagna contro l'Italia Credit Foto Getty Images

61' – Altro palo dell'Italia, ma Chiesa viene successivamente pescato in fuorigioco. L'esterno della Juve si era presentato davanti a Unai Simon da posizione defilata, sparando contro il legno più vicino.

63' – Yeremi Pino fa quel che vuole in area e crossa sul secondo palo per Oyarzabal, che di testa mette a lato. Spagna a un passo dallo 0-3.

78' – Marcos Alonso viene lanciato davanti a Donnarumma e incrocia a botta sicura, trovando la risposta a mano aperta del portiere del PSG.

83' – GOL DELL'ITALIA. Chiesa buca incredibilmente la difesa spagnola, presentandosi solo davanti a Unai Simon e servendo Pellegrini in un due contro uno: tocco facile a porta vuota e palla in rete. 1-2.

La statistica chiave

74,8% di possesso palla finale per la Spagna, dato che naturalmente tiene conto anche della superiorità numerica, e 25,2% per l'Italia. Come nella semifinale degli Europei, gli azzurri sono stati sottomessi nel palleggio.

Il momento social

Il migliore

Federico CHIESA - Semplicemente straordinario. Subito in partita: impegna Unai Simon con un bel destro rasoterra. Sullo 0-2, dopo avere giocato anche da terzino destro, si inventa un'azione da urlo per il gol di Pellegrini. Incontenibile, va al doppio della velocità rispetto a tutti gli altri giocatori in campo.

Il peggiore

Leonardo BONUCCI - Salvataggio miracoloso dopo la papera di Donnarumma. Ingenuità colossale quando, già ammonito, entra col gomito in maniera scomposta colpendo Busquets al collo e rimediando un inevitabile cartellino rosso.

Le pagelle

Bonucci: "It's coming home ci ha gasati". E poi il selfie con Mancini

