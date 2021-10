Andata in archivio con un 2-1 il match tra Italia e Belgio valido per il terzo/quarto posto della Nations League 2021: i ragazzi di Roberto Mancini, dopo la sconfitta per 2-1 con la Spagna in semifinale , sono autori di una prova molto generosa contro la squadra di Roberto Martinez, prima nel ranking mondiale. Decisivi i gol di Barella all’inizio del secondo tempo e il raddoppio di Berardi su calcio di rigore. De Ketelaere accorcia nel finale di partita. L'Italia chiude al terzo posto nel torneo. Diamo i voti ai protagonisti del match.

--- ITALIA (4-3-3) ---

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Capitano di giornata (prima volta per lui) dopo i fischi del Meazza, può solo guardare sulle traverse di Saelemaekers e Batshuayi. Grandi parate su Alderweireld nella ripresa, si arrende a De Ketelaere nel finale. Capitano di giornata (prima volta per lui) dopo i fischi del Meazza, può solo guardare sulle traverse di Saelemaekers e Batshuayi. Grandi parate su Alderweireld nella ripresa, si arrende a De Ketelaere nel finale. Per lui applausi e cori che fanno bene al cuore

Giovanni DI LORENZO 6 – Un po’ svagato all’inizio, affronta a visto aperto Carrasco: un intervento in ritardo su di lui gli costa il giallo. Meglio in spinta nella ripresa.

Alessandro BASTONI 6 – Bravo a chiudere su Batshuayi, marcato stretto e in anticipo. Prova senza sbavature la sua.

Francesco ACERBI 6 - Batshuayi è un avversario scomodo, si muove molto e chiede spesso palla: quando si aggira dalle sue parti soffre un po’. Meglio in uscita sugli esterni.

EMERSON PALMIERI 5,5 – Dovrebbe scendere sulla sua fascia di competenza, ma quando lo fa non produce pericoli. Qualche errore di troppo in costruzione e un giallo per fallo su De Bruyne.

Nicolò BARELLA 7 – Si vede poco nel primo tempo, in lotta in mezzo con Witsel e Tielemans. Poi ecco la perla del gol, il 7° in azzurro, il secondo contro il Belgio: coordinazione perfetta ed eurogol. (dal 70’ Bryan CRISTANTE 6 – Dà una mano a difesa e centrocampo nei minuti finali)

Manuel LOCATELLI 6 – Molto pressato a inizio azione, senza Verratti e Jorginho tocca a lui fare gioco. Ci riesce bene, poi buona prestazione da frangiflutti.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 – Parte molto avanzato, quasi dalle parti di Raspadori, ma poi arretra per dare una mano alla manovra azzurra. Un suo tunnel fa saltare in piedi lo stadio. (dal 70’ JORGINHO 5,5 – Il nostro candidato principe per il Pallone d’Oro non argina De Ketelaere sul gol).

Domenico BERARDI 7 – Il più ispirato tra gli attaccanti azzurri oggi: partendo largo a sinistra, è bravo in copertura su Saelemakers, serve a Chiesa una gran palla poi neutralizzata da Courtois. Segna il rigore con un brivido. (dal 91' Lorenzo INSIGNE sv)

Federico CHIESA 7,5 – Studia da attaccante e si vede: subito vivo, si fa vedere e pretende la palla per fare male. Un paio di conclusioni pericolose, una larga. Poi “la grande chance” a fine primo tempo, ma Courtois è più bravo di lui. Sempre pericoloso, si procura anche il rigore. What else? (dal 91' Federico BERNARDESCHI sv)

Giacomo RASPADORI 5 – Soffre molto i difensori belgi, solidi e fisici: Mancini prova a spostarlo per dargli qualche chance in più, ma non ne trova. La ricerca di un altro 9 azzurro continua... (dal 65’ Moise KEAN 6 – Entra per tenere qualche pallone là davanti e a dare fastidio alla costruzione belga: ci riesce).

CT: Roberto MANCINI 7 – “I campioni dell’Europa siamo noi” e lo dimostriamo anche contro i numeri 1 del ranking mondiale, anche se in formazione rimaneggiata. Lo spirito è quello giusto e il gioco funziona, ancora una volta: splendida risposta dopo la prima sconfitta dopo un’era geologica. La strada è quella giusta ma già lo sapevamo. Sana arrabbiatura per quel gol preso nel finale.

--- BELGIO (3-4-3) ---

Thibaut COURTOIS 6,5 – Una buona parata su un tiro di Berardi deviato, una super-uscita su Chiesa a fine primo tempo. Imparabile il gol di Barella, tocca soltanto il rigore di Berardi.

Toby ALDERWEIRELD 6 – L’azione del basso del Belgio parte sempre dai suoi piedi, bravo in chiusura su Berardi. Pericoloso nel secondo tempo, con due conclusioni parate da Donnarumma.

Jason DENAYER 5,5 – Raspadori non gli dà tanti grattacapi, allora ogni tanto si concede qualche scorribanda offensiva. Più in difficoltà sulle fasce.

Jan VERTONGHEN 5,5 – Il capitano si becca un giallo per un entrataccia su Berardi, ne rischia un altro intorno alla mezz’ora. Rischia di lasciare la sua squadra in dieci.

Alexis SAELEMAEKERS 6 – Rischia di far male all’ex compagno Donnarumma ma coglie la traversa nel primo tempo. Cambia spesso posizione cercando di far perdere le proprie tracce. (dal 58’ Charles DE KETELAERE 6,5 – Entra per dare più profondità all’attacco, da lui arrivano un paio di assist interessanti e il gol dell’1-2).

Axel WITSEL 5 - Scontri duri con Barella e Pellegrini: si becca il giallo per un intervento in ritardo sul capitano della Roma, figlio anche del tunnel ricevuto in precedenza. Beffato.

Youri TIELEMANS 5,5 – Corsa, ordine e anche qualche colpo duro in mezzo al campo (vero Locatelli?). (dal 58’ Kevin DE BRUYNE 6,5 – Serve qualità? Basta chiedere al campione del City, che entra con personalità: suo l’assist del gol di De Ketelaere)

Timothy CASTAGNE 5 – Grande movimento sulla corsia di destra, buon salvataggio su Raspadori nel primo tempo. Nel secondo tempo è lui a provocare il rigore su Chiesa, molto contestato.

Hans VANAKEN 5,5 – Il capitano del Bruges ha ottimi piedi e si muove molto su tutto il fronte offensivo. Bravo in chiusura nel primo tempo sul contropiede azzurro, poi scompare.

Yannick CARRASCO 6,5 – Ingaggia spesso l’1 contro 1 con Di Lorenzo: bene nel primo tempo, ma non esce mai dal gioco, fino al palo colpito a 10 dalla fine. (dall’87 Leandro TROSSARD sv).

Michy BATSHUAYI 6 – Il vice-Lukaku cerca di sfruttare al meglio l’occasione: tanto movimento, belle trame e anche una traversa colpita nella ripresa.

CT: ROBERTO MARTINEZ 5,5 – Disegna il suo Belgio senza Lukaku e Hazard, con De Bruyne in panchina, ma non fa male agli azzurri: i suoi ragazzi non giocano con il necessario mordente e sono anche un po’ sfortunati, visti i tre pali all’attivo. De Bruyne forse serviva dall’inizio...

