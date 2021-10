UEFA Nations League: ecco la soddisfazione del ct Roberto Mancini alla fine della gara dello Juventus Stadium. Barella con un euro-gol e Berardi con un calcio di rigore procurato da Chiesa hanno regalato all'Italia la vittoria con il Belgio (2-1) che vale il terzo posto nella seconda edizione della: ecco la soddisfazione del ctalla fine della gara dello Juventus Stadium.

"L'Italia dell'Europeo lo era anche contro la Spagna ma in dieci è difficile giocare le partite. E' chiaro che ci ha creato quel problema lì, sennò sarebbe stata una partita come oggi. Oggi hanno giocato molto bene, sono stati bravi. Centrocampo? Abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità. Oggi hanno dimostrato di saper fare bene. Chiesa può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. Oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori come Kean hanno fatto benissimo".

"Sono tutte partite importanti, è bello giocare questo tipo di gare in Italia, con questi palcoscenici. Ho vissuto un Europeo dietro due mostri e ho imparato tanto. Le critiche dopo la Spagna? Fortunatamente non ho mai avuto problemi di questo tipo, ho 22 anni e devo migliorare tanto. Ne ho parlato col mister, ci sta sbagliare una partita e la Spagna è una grande squadra".

"Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Ci tenevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo contenti così. Davanti siamo tutti dei grandissimi giocatori A me piace svariare per il campo, il mister ci chiedeva questo. L'ho fatto abbastanza bene ma l'importante era vincere e dare un segnale. Lo abbiamo fatto. Svizzera? Ci prepareremo nel migliore dei modi. Lo sappiamo che dobbiamo fare una grande partite ma sono sicuro che lo faremo".

