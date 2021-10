Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa al margine della sconfitta dei suoi contro l’Italia per 2-1. Vari temi toccati da Martinez, che è partito dall’analisi del match: "Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della prestazione. Nelle due aree di rigore non siamo stati abbastanza tranquilli, ma globalmente la prestazione è stata positiva. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Abbiamo preso dei colpi ma fino alla fine abbiamo avuto occasioni per tornare in partita, alcuni giovani ragazzi, come Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, hanno fatto molto bene. Poi il calcio di rigore è una decisione che non condivido, ma bisogna fare meglio nonostante queste decisioni discutibili".

Sul modulo

"Si può parlare di moduli e sistemi tattici, è la mia passione la disposizione tattica. Ma non è il modulo che fa la differenza, oggi abbiamo creato più occasioni dei campioni d'Europa in carica e la squadra ha retto la pressione, bisogna guardare oltre il risultato ed essere un po' più maturi nella nostra analisi".

Su Saelemaekers

"E' cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, è trasformato rispetto al giocatore visto nell'Anderlecht. Può giocare come quinto di centrocampo, ma dipende anche dagli avversari. La sua qualità migliorare è avere palla tra i piedi, girarsi velocemente e vedere lo spazio attorno a lui".

Sull’arbitraggio

"Io sono sempre molto rispettoso nei confronti dell'arbitro, ma in un torneo del genere ci vuole tanta esperienza e servono arbitri che hanno già calcato questi palcoscenici. Due vantaggi non sono stati accordati e c'è stata una prestazione così... dove il rigore è l'esempio perfetto. Siamo molto frustrati per l'intervento del VAR contro la Francia, bisogna responsabilizzare gli arbitri. Ma perché non è intervenuto oggi quando l'arbitro aveva bisogna di una mano e poi il giallo a Vertonghen, solo a lui. La frustrazione è cresciuta man mano".

Sul futuro, resterà alla guida del Belgio?

"E' difficile per me parlare di rumors, lavoro da 5 anni con questa selezione e sono molto concentrato su questo lavoro. Siamo venuti a questa Nations League per vincerla e non ci siamo riusciti, ora prepareremo il Mondiale e mi fermo qui, non ho da aggiungere altro".

