Se saprai confrontarti con il trionfo e la sconfitta e trattare allo stesso modo questi due impostori [...] sarai un uomo, figlio mio". Parole sagge di una poesia splendida (If). La dedico all'Italia regina d'Europa battuta dalla Spagna a San Siro, mercoledì sera, ed esclusa dalla Tutti a lezione di Rudyard Kipling: "". Parole sagge di una poesia splendida (If). La dedico all'Italia regina d'Europa battuta dalla Spagna a San Siro, mercoledì sera, ed esclusa dalla finale di Nations League . Racchiude, nella sostanza del monito, l'appello a governare gli eccessi.

Al di là degli episodi, non meno 'impostori' del risultato, le furie hanno strameritato. Come a Wembley, il 6 luglio scorso, nella semifinale dell'Europeo . Ci nascosero il pallone, le domammo ai rigori, solo lì, solo così. Il punto di svolta è stato il rosso a Leonardo Bonucci : il capitano. Il suo raptus, più dello sgorbio balistico di Lorenzo Insigne, entrambi sullo 0-1.

Leonardo Bonucci espulso durante Italia-Spagna - Semifinale Nations League 2020-21 Credit Foto Imago

Roberto Mancini ha fatto miracoli, sin qui: e sempre gli è stato riconosciuto. Al Meazza, magari, ha sbagliato a piazzare Nicolò Barella su Sergio Busquets , e forse ha ritardato un paio di cambi. Ma sarebbe come togliere qualcosa a Luis Enrique - uomo grande, grande tecnico - e alle sue sartine, Ferran Torres in testa. Ciro Immobile e Andrea Belotti ci hanno spesso diviso, ma giocare senza centravanti è ancora più 'divisorio'. Federico Bernardeschi falso nove è sembrato un ripiego, più che un'idea. In generale, non siamo né i più bravi né i più forti. Lo siamo stati per un mese, al netto della ciucca presa per i tre anni di imbattibilità, le 37 partite e il titolo di campioni. I numeri sono bambini che, nell'attraversare le strade delle analisi, vanno tenuti per mano.

Nicolò Barella durante Italia-Spagna - Semifinale Nations League 2020-21 Credit Foto Imago

Proprio per questo, vi giro il ruolino di marcia dell'Italia del 'dottor' Mancini contro le Grandi o sedicenti tali. Pre-varo del 4-3-3: Francia, 1 sconfitta (1-3); Olanda, 1 pareggio (1-1); Portogallo, 1 sconfitta (0-1). Post-varo del 4-3-3: Portogallo, 1 pareggio (0-0). Olanda, 1 vittoria (1-0) e 1 pareggio (1-1); Belgio, 1 vittoria (2-1); Inghilterra, 1 pareggio (1-1 dts); Spagna, 1 pareggio (1-1 dts) e 1 sconfitta (1-2). Sono dati che riflettono la difficoltà, ogni volta che sale l'asticella, di adeguarci alle turbolenze, e di contenderle agli avversari.

L'obiettivo diventa il Mondiale in Qatar. A naso, basterà liquidare la Svizzera in casa: non proprio un'impresa. Nessun esterno, a sinistra, vale Leonardo Spinazzola. Non demonizzerei Alessandro Bastoni per l'omissis sul primo gol, e non trasformerei Giorgio Chiellini, 38 anni nel 2022, in una sorta di Padre Pio. Se mai, occhio a Nicolò Zaniolo e ai ragazzi che premono: Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, lo stesso Moise Kean. Il centrocampo, incluso Lorenzo Pellegrini, rimane di eccellente qualità, anche se l'impatto fisico non smetterà di costituire un crepaccio. Smarrirsi nei corridoi del tiki-taka iberico non significa, viceversa, un passo indietro. Aspettando Godot, e curiosi di svelarne l'identità, gli indizi portano a Federico Chiesa: il più vicino, nella velocità, agli standard europei.

Federico Chiesa durante Italia-Spagna - Semifinale Nations League 2020-21 Credit Foto Getty Images

Per tacere di una rinfrescata al 4-3-3 d'ordinanza, fermo restando lo spirito. Gli dobbiamo tanto, ma la concorrenza lo recita ormai a memoria. "Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare". È di Winston Churchill. Arrigo Sacchi, che pagherebbe per averla detta, la offre a inchini stracciati.

