Italia-Spagna, prima semifinale della Nations League 2020-2021 andata in scena a San Siro, si è conclusa sul punteggio di 1-2. Per le Furie Rosse a segno Ferran Torres, autore di una doppietta, mentre agli azzurri non basta il gol di Lorenzo Pellegrini. La nostra Nazionale ha giocato in dieci dal 42' a causa dell'espulsione di Bonucci per doppia ammonizione. La Spagna si qualifica alla finalissima: domenica a San Siro affronterà la vincente della seconda semifinale Belgio-Francia in programma giovedì sera all'Allianz Stadium di Torino. L'Italia si dovrà accontentare della finale per il terzo posto.

Classifiche e risultati

UEFA Nations League - Finali Italia-Spagna 1-2, moviola: Bonucci espulso per doppio giallo al 42' 2 ORE FA

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Incolpevole sui gol di Ferran Torres, rischia una clamorosa papera poco dopo ma viene salvato dal palo. Paratona su Alonso. Serata amara, resa ancora più amara dai fischi di San Siro.

Giovanni DI LORENZO 5 - In grande difficoltà: dalla sua parte gli spagnoli attaccano in superiorità numerica e lui si trova preso in mezzo. Nella ripresa si accentra ma il suo rendimento non migliora.

Leonardo BONUCCI 4,5 - Salvataggio miracoloso dopo la papera di Donnarumma. Ingenuità colossale quando, già ammonito, entra col gomito in maniera scomposta colpendo Busquets al collo e rimediando un inevitabile cartellino rosso.

Alessandro BASTONI 5 - Disattenzione fatale sul gol dello 0-1 di Ferran Torres. Un errore che, purtroppo, indirizza la partita sul binario sbagliato. Non si demoralizza, rimane in partita e lotta fino alla fine con coraggio.

Emerson PALMIERI 6 - L'azzurro più positivo (Chiesa a parte). Spinge senza paura sulla sinistra e mette su Insigne un pallone d'oro che il capitano del Napoli spreca malamente. In ritardo su Ferran Torres nell'azione dello 0-2, ma non per colpa sua.

Nicolò BARELLA 5 - In enorme sofferenza in mezzo al campo (e non lo nasconde palesando un certo nervosismo). Busquets lo porta a spasso, in ritardo anche nelle coperture. Bocciato.

dal 72' Davide CALABRIA s.v. - Impossibile giudicare il terzino del Milan che gioca da mezzala quando ormai tutti gli schemi sono saltati.

JORGINHO 5,5 - Dura la vita contro i centrocampisti della Spagna. Poco assistito dai compagni di reparto, non disputa certo la sua migliore partita in azzurro.

dal 64' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Segna il più facile dei gol con un tocco a porta vuota dopo la cavalcata di Chiesa. Ma ha il merito di seguire l'azione fino alla fine e di entrare in partita con l'atteggiamento giusto.

Marco VERRATTI 5 - La sua fantasia e il suo palleggio sarebbero serviti come il pane soprattutto sulla trequarti, ma la luce del centrocampista del PSG non si accende mai. Esce scuro in volto e piuttosto nervoso.

dal 58' Manuel LOCATELLI 6 - Ha il merito di aggiungere chili in mezzo al campo nel momento più difficile della partita. Forse avrebbe meritato una maglia da titolare visto il suo ottimo momento di forma.

Federico CHIESA 7,5 - Semplicemente straordinario. Subito in partita: impegna Unai Simon con un bel destro rasoterra. Sullo 0-2, dopo avere giocato anche da terzino destro, si inventa un'azione da urlo per il gol di Pellegrini. Incontenibile, va al doppio della velocità rispetto a tutti gli altri giocatori in campo.

Federico BERNARDESCHI 5 - Fuori partita, spento. Parte come falso 9 e non si vede mai, poi si sposta a destra e le cose vanno un po' meglio: sfiora il gol con un sinistro che Unai Simon devia sul palo. Sostituito per esigenze tattiche all'intervallo.

dal 46' Giorgio CHIELLINI 6,5 - Il solito guerriero: entra in campo con una determinazione pazzesca nonostante lo 0-2 e l'inferiorità numerica. La sua esperienza sarebbe servita a tempo pieno in una partita come questa.

Lorenzo INSIGNE 5 - Parte largo a sinistra, poi dopo lo 0-1 diventa finto centravanti. Si divora l'1-1 allargando troppo il destro tutto solo davanti a Unai Simon. Errore non da lui e che pesa come un macigno.

dal 58' Moise KEAN 5 - Deludente. Non tira in porta e gestisce male un paio di palloni in fase di ripartenza.

Ct: Roberto MANCINI 5 - Sceglie lo schieramento senza centravanti e la mossa si rivela azzardata. La Spagna mette sotto gli azzurri dall'inizio alla fine. Una sconfitta brutta che interrompe una striscia favolosa: in ottica Mondiali servono alternative soprattutto negli ultimi 25 metri.

Lorenzo Pellegrini, Italia-Spagna, Nations League, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Spagna

Unai SIMON 6,5 - Reattivo sul destro di Chiesa e sul sinistro di Bernardeschi. Graziato da Insigne. Nella ripresa non deve effettuare interventi di rilievo e sul gol di Pellegrini non può fare nulla.

Cesar AZPILICUETA 6 - L'occasione migliore per gli azzurri nasce dalla sua parte, ma rimane quella la sua unica sbavatura. Per il resto gioca in maniera attenta e diligente.

Aymeric LAPORTE 6,5 - Nessun problema a contenere Bernardeschi, se la cava senza patemi anche quando entra Kean.

Pau TORRES 6,5 - L'Italia per vie centrali non fa paura e lui trascorre una serata tutto sommato tranquilla chiudendo tutti i varchi.

Marcos ALONSO 6,5 - Attaccante aggiunto sulla sinistra, le sue discese danno fastidio agli azzurri. Donnarumma gli nega il 3-0 nella ripresa.

KOKE 6,5 - Macina chilometri in mezzo al campo assicurando la solita quantità: la solita garanzia per Luis Enrique.

dal 75' Mikel MERINO s.v - Entra nel finale quando la partita è ormai diventata una bolgia e gli schemi sono saltati.

Sergio BUSQUETS 7,5 - Professore in mezzo al campo. Prende per mano le Furie Rosse, non sbaglia un pallone e detta i ritmi della manovra. Prestazione sontuosa.

GAVI 7 - Debuttante più giovane di sempre nella Spagna, mostra di avere idee chiare e una personalità fuori dal comune in rapporto alla sua età (è un classe 2004). Classe sì, ma anche grinta. Quando c'è da lottare non si tira indietro.

dall'84' Sergi ROBERTO s.v. - Entra nel finale, gioca troppo poco per essere giudicato.

Pablo SARABIA 7 - Veloce, intraprendente e imprevedibile perché svaria su tutto il fronte offensivo non dando riferimenti.

dal 75' Bryan GIL s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Ferran TORRES 7,5 - Implacabile sotto rete: decide la partita con una doppietta d'autore nel primo tempo. Due gol solo apparentemente semplici.

dal 49' Yeremi PINO 5,5 - Ha solo 18 anni ma in campo si muove come un veterano: vivace ed elegante. Rovina tutto con la palla persa che scatena Chiesa nell'azione dell'1-2.

Mikel OYARZABAL 7 - Doppio assist per i gol di Ferran Torres: imprendibile per i difensori azzurri, va a un passo dal gol nella ripresa con un'incornata da due passi che esce di un niente.

Ct: Luis ENRIQUE 7,5 - Partita preparata molto bene, soprattutto dalla trequarti in su. L'assenza di un centravanti di ruolo manda in tilt la difesa italiana. Vittoria ineccepibile e meritata, al di là dell'espulsione di Bonucci che ha certamente reso più semplice la partita.

Chiellini: "Razzismo? Stiamo dando una brutta immagine"

UEFA Nations League - Finali Donnarumma fischiato: amaro il suo ritorno a San Siro 3 ORE FA