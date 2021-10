Amaro per Gianluigi Donnarumma il ritorno in Italia dopo il trasferimento in estate al Paris Saint Germain. L'ex portiere del Milan, tornato a San Siro per la prima volta dopo il tanto discusso addio ai rossoneri a parametro zero per difendere la porta della Nazionale azzurra nella semifinale di Nations League contro la Spagna, è stato oggetto di fischi - come era facilmente prevedibile - dagli spettatori di fede milanista presenti allo stadio Meazza che evidentemente non hanno ancora digerito la separazione dal portiere. I primi fischi si sono sentiti all'ingresso in campo di Donnarumma per il riscaldamento, poi alla lettura delle formazioni ufficiali da parte dello spekaer del Meazza e infine al suo primo disimpegno dopo pochi minuti dal calcio d'inizio.