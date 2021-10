Si gioca a San Siro la prima semifinale di Nations League: di fronte Italia e Spagna in una partita che mette in palio l'accesso alla finalissima in programma domenica 10 ottobre alle 20.45, sempre al Meazza: chi vince sfiderà la vincente della seconda semifinale tra Belgio e Francia che andrà in scena domani (giovedì) all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri di Roberto Mancini e le Furie Rosse di Luis Enrique si ritrovano di fronte a distanza di tre mesi esatti dalla semifinale di Euro 2020 dello scorso 6 luglio a Wembley: in quell'occasione l'Italia, dopo l'1-1 maturato al 120' per effetto dei gol di Chiesa e Morata, si impose ai calci di rigore grazie alla trasformazione decisiva di Jorginho. La Nazionale torna a giocare a San Siro dopo 3 anni dall'ultima apparizione, uno 0-0 contro il Portogallo del 17 novembre 2018 sempre in Nations League. Arbitra l'incontro il russo Sergei Karasev.