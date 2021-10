Se sogno di vincere il Pallone d'Oro? Quale bambino non lo sogna? Sognare in piccolo e sognare in grande è la stessa cosa, quindi meglio sognare in grande". In conferenza stampa alla vigilia della sfida "Trovare le parole per spiegare è anche difficile, è qualcosa che quando ho iniziato era talmente lontano che oggi esserci così vicino è già qualcosa di incredibilmente bello", aggiunge. ". In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Belgio , che mette in palio il terzo posto in Nations League, Jorginho parla della possibilità concreta di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento di France Football il prossimo 29 novembre. Forte dei successi con l'Italia e col Chelsea, il centrocampista azzurro è indicato tra i grandi favoriti:", aggiunge.

Sul Belgio

"È una grande Nazionale primo nel ranking da anni, è una grande squadra e non è mai facile giocare contro di loro. Devi stare sempre sul pezzo e dare il massimo. Courtois dice che è una partita che non conta nulla? A me interessa come affrontiamo noi la partita. Come la affronta Courtois e il Belgio ci interessa poco, sinceramente".

UEFA Nations League - Finali Mancini: "Il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho" 2 ORE FA

Sul ko con la Spagna

"Abbiamo appena perso una partita, ma c'è voglia di vincere di nuovo. Qui abbiamo questa mentalità vincente e per me dopo l'ultimo ko la gara con il Belgio rappresenta una opportunità".

Sulla pressione

"Le cose cambiano velocemente, stavo lavorando tanto al Chelsea e poi è arrivata questa annata in cui le cose sono andate bene. Col sostegno di tutti mi sento davvero tranquillo, sono felice".

Mancini: "Fischi Donnarumma? Per Milan-PSG ok, ma con l'Italia..."

UEFA Nations League Martinez: "Battere l'Italia per il ranking. Lukaku? Un sovraccarico" 3 ORE FA