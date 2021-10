Calcio

Mancini dopo Italia-Spagna: "Fischi Donnarumma? Li avrei capiti per PSG-Milan ma con l'Italia..."

NATIONS LEAGUE - Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini risponde così a chi gli chiede se i fischi di buona parte di San Siro a Gigio Donnarumma hanno condizionato anche la squadra: "Stasera giocava l'Italia e non si trattava di una partita di club. La Nazionale viene sopra tutto. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale PSG-Milan".

00:00:51, un' ora fa