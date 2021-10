Calcio

Mancini: "Il Pallone d'Oro lo merita Jorginho, ha vinto di tutto e lo merita ampiamente"

NATIONS LEAGUE - Il commissario tecnico della Nazionale italiana, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto contro il Belgio, non ha dubbi su chi dovrebbe vincere il prestigioso riconoscimento di France Football: "Jorginho lo merita ampiamente".

00:01:05, un' ora fa