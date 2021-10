Per me il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario". Il commissario tecnico della Nazionale italiana ". Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini non ha dubbi e, durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League per il terzo posto contro il Belgio , sostiene con forza la candidatura del centrocampista del Chelsea in vista dell'assegnazione del prestigioso riconoscimento di France Football in programma il prossimo 29 novembre a Parigi.

Sulla partita contro il Belgio

"È importante anche per consolidare la nostra posizione nel ranking. Dobbiamo guardare innanzitutto alle condizioni fisiche di diversi giocatori. Sicuramente qualcosa cambieremo".

UEFA Nations League Martinez: "Battere l'Italia per il ranking. Lukaku? Un sovraccarico" 2 ORE FA

Sul gruppo e le prospettive

"Noi abbiamo intrapreso una bellissima strada e dobbiamo continuare. Abbiamo ragazzi giovani che possono giocare insieme ancora per 5-6 anni. Sono stato molto orgoglioso l'altra sera di quanto hanno fatto, sia nel primo tempo che nella ripresa: giocare con la Spagna in 10 è la cosa peggiore, ma siamo riusciti a essere compatti e a fare gol. C'era il rischio di perdere 4/5-0 e invece sono stati molto bravi".

Sul modulo col falso 9

"Non è un grande problema questo. Nel primo tempo (contro la Spagna, ndr) la squadra stava giocando bene, ha avuto un paio di occasioni per fare gol. Voi a volte parlate del finto 9, ma Insigne e Chiesa sono attaccanti, non sono giocatori difensivi. La squadra gioca e attacca, poi quando siamo rimasti in 10 è cambiato tutto: è chiaro che un po' il possesso palla glielo devi concedere, ma bisogna anche rispettare le qualità degli avversari".

Su Raspadori

"Io l'avrei fatto giocare anche a San Siro, ma poi siamo rimasti in dieci. Col Belgio avrà la possibilità di giocare, a dobbiamo pensare anche che è un ragazzo giovane, lui avrà un grande futuro ma non possiamo dare a lui tutte le responsabilità".

Mancini: "Fischi Donnarumma? Per Milan-PSG ok, ma con l'Italia..."

UEFA Nations League Lukaku salta l'Italia: lascia il ritiro di Torino e torna a casa 2 ORE FA