Con un'altra vittoria in rimonta dopo quella nella semifinale contro il Belgio, la Francia succede al Portogallo nell'albo d'oro della (seconda) Nations League tornando a vincere un trofeo internazionale tre anni dopo il Mondiale di Russia. A San Siro, gara sonnolenta nel primo tempo e letteralmente esplosa nella ripresa: traversa di Theo Hernandez e botta e risposta Oyarzabal-Benzema nel giro di 2'. Dopodiché, rete decisiva di Mbappé e Galletti campioni nonostante gli affondi disperati nel finale di match (in cui Hugo Lloris si esalta) da parte della comunque meritevole selezione di Luis Enrique.

Paul Pogba. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

UEFA Nations League - Finali Spagna-Francia, le ufficiali: Theo confermatissimo, Gavi ancora dal 1' 4 ORE FA

SPAGNA-FRANCIA 1-2

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Rodri (85' Fornals), Busquets, Gavi (75' Koke); Sarabia (61' Pino), Ferran Torres (84' Merino), Oyarzabal. Ct: Luis Enrique.

Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane (43' Upamecano), Kimpembe; Pavard (79' Dubois), Tchouaméni, Pogba, Theo Hernandez; Griezmann (90'+2 Veretout); Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

Gol: 65' Oyarzabal (S), 66' Benzema (F), 80' Mbappé (F).

Assist: Busquets (S, 1-0), Theo Hernandez (F, 1-1).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Pogba, Koundé, Laporte, Mbappé.

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

6' - CHE OCCASIONE PER BENZEMA! Filtrante stratosferico di Pogba per l'attaccante del Real Madrid, che scarta Unai Simon ma poi perde il tempo del tiro. Dubbi, tuttavia, sulla posizione dello stesso Benzema al momento dello scatto.

Karim Benzema e l'occasionissima in apertura di partita in Spagna-Francia, Nations League 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

40' - GRAN PALLA DALLA DESTRA DI GAVI! Arriva la chiusura in corner di Varane, che esce dolorante dall'intervento un po' scoordinato. Il difensore del Manchester United ed ex Real Madrid si infortuna così: al suo posto, ecco Upamecano.

54' - SARABIA PER FERRAN TORRES! L'attaccante del Manchester City non arriva di un soffio sul pallone in area piccola. Tutto è nato da un erroraccio in controllo di Koundé.

64' - TRAVERSA DI THEO HERNANDEZ! Gran lavoro di Pogba a metà campo, assist rasoterra dalla sinistra di Benzema per il milanista, il cui bolide mancino si stampa sul legno più alto e torna in campo!

65' GOL DELLA SPAGNA CON OYARZABAL! L'attaccante della Real Sociedad, lanciato in profondità da Busquets, sfugge a Upamecano e incrocia il sinistro: palla all'angolino e iberici avanti 1-0!

Esultanza di Mikel Oyarzabal dopo il gol in Spagna-Francia - Nations League 2020/2021 Credit Foto Getty Images

66' - GOL DELLA FRANCIA CON BENZEMA! Un minuto dopo, tutto ripristinato a San Siro: apertura di Theo Hernandez e destro a giro dell'attaccante del Real sotto l'incrocio dei pali: Unai simon può solo sfiorarla. Un gol bellissimo quello dell'1-1!

Karim Benzema Credit Foto Getty Images

68' - MBAPPE! Pallonetto con Unai Simon fuori dai pali! Palla alta di poco ma qualche dubbio sulla posizione dell'attaccante del PSG...

72' - MBAPPE! Destro rasoterra sull'appoggio ghiotto di Benzema: conclusione centrale e occasione sciupata dalla Francia!

80' - GOL DELLA FRANCIA CON MBAPPE! Filtrante di Theo Hernandez per l'attaccante del PSG, che scatta in leggero offside ma viene rimesso in gioco dalla scivolata di Eric Garcia, prende la mira e insacca alle spalle di Unai Simon: 1-2!

Mbappé esulta dopo il gol in Francia-Spagna - Nations League 2020/2021 Credit Foto Getty Images

89' - OYARZABAL! Sinistro potente rasoterra su palla di Marcos Alonso: miracolo di Lloris sulla palla diretta all'angolino!

89' - MBAPPE DALLA PARTE OPPOSTA! Destro in piena area centrale: Unai SImon in due tempi.

90'+5 - CALCIO D'ANGOLO AL 95' PER LA SPAGNA! SUPER INTERVENTO DI LLORIS! Girata potentissima di marca iberica con Pino e Unai Simon in attacco e paratona del portiere francese!

Il migliore

Lloris. Spettatore nel primo tempo, non può nulla sull’1-0 di Oyarzabal. Bravissimo ancora sul 21 spagnolo nel finale, salva il risultato da campione con una parata al 94’ su Pino.

Il peggiore

Eric Garcia. Bravo a mettere la museruola a Mbappé. Sbaglia però in occasione del 2-1 dello stesso attaccante francese. Errore decisivo.

Gavi, il 2004 che ha incantato San Siro: segreti, pregi e identikit

UEFA Nations League - Finali Quanto guadagna chi vince la Nations League? Il montepremi sale... IERI A 19:01