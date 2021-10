"Questa partita fra Italia e Belgio, per il terzo e il quarto posto è una partita organizzata per soldi e dobbiamo essere onesti. L'abbiamo giocata perché per la UEFA sono soldi extra". Ricordate le parole pronunciate da Thibaut Courtois alla vigilia di Italia-Belgio? Ebbene non sono passate inosservate, ed ecco la replica della UEFA stessa, rilasciata alla BBC.

“La Nations League non ha aumentato il numero complessivo delle partite giocate dalle nazionali – è la replica fornita alla BBC – e si gioca nelle date del calendario internazionale. La sua introduzione è stata di supporto alle nazionali con partite significative, equilibrate ed entusiasmanti a tutti i livelli, visto che tutte le squadre hanno degli obiettivi da raggiungere in questa competizione”.

Roberto Martinez rincuora Courtois dopo la sconfitta in Italia-Belgio - Nations League 2020/2021 Credit Foto Getty Images

“La Uefa non trattiene i ricavi dalla Nations League che sono interamente redistribuiti fra le Federazioni e finanziano l’organizzazione e la promozione del calcio in tutta Europa”, ha concluso l’Uefa.

