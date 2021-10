Calcio

Nations League, Hugo Lloris prima di Francia-Belgio: "Vogliamo alzare questo trofeo, pronti per una grande battaglia"

NATIONS LEAGUE - Allo Stadium di Torino, Francia e Belgio si giocano un posto per sfidare in finale la Spagna vittoriosa contro l'Italia di Mancini: "Sfidiamo la squadra al numero uno del ranking FIFA, con grandi talenti. Ci attende una battaglia e dato che c'è in palio un trofeo, vogliamo fare il possibile per sollevarlo".

00:00:56, 30 minuti fa