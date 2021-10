Brutta notizia per la Nazionale e per i tifosi del Milan.ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà a disposizione del CT Roberto Mancini per la finale valida per il terzo/quarto posto di Nations League contro il Belgio . Il difensore sarebbe dovuto partire titolare, ma al suo posto verrà schierato Giovanni Di Lorenzo. Calabria lascia così il ritiro per fare rientro a Milanello, dove verrà sottoposto alle visite mediche del caso. Il classe '96 era stato convocato dopo l'infortunio di Toloi.