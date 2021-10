Dopo la finale di Euro 2020 vinta contro l'Inghilterra, l'Italia dovrà dunque accontentarsi di disputare la finale che mette in palio il 3° e il 4° posto. L'avversario sarà il Belgio di Roberto Martinez e si giocherà domenica pomeriggio alle 15:00 in quel dell'Allianz Stadium di Torino. L' Italia, dopo 37 partite d'imbattibilità, è stata costretta a capitolare al cospetto della Spagna che, in quel di San Siro, si è imposta di misura nella prima semifinale di Nations League conquistandosi l'accesso alla finalissima di domenica 10 ottobre che si disputerà sempre nell'impianto milanese.L'avversario sarà il Belgio di Roberto Martinez e si giocherà domenica pomeriggio alle 15:00 in quel dell'Allianz Stadium di Torino.

Italia-Belgio, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini. All. Mancini

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. All. Martinez

Italia-Belgio, dove vederla in tv e streaming

La sfida Italia-Belgio, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.

Statistiche

L'Italia è in vantaggio nei precedenti contro il Belgio, che ha battuto gli Azzurri in gare non amichevoli solo nei quarti di finale del 1972.

L'Italia ha vinto 15 dei 23 precedenti contro il Belgio, comprese le partite di UEFA EURO 2000, 2016 e 2020, i belgi hanno vinto l'unico precedente EURO nei quarti di finale, ovvero nel 1972 quando sono arrivati al terzo posto.

Il bilancio del Belgio in 23 precedenti contro l'Italia è V4 P4 S15; in gare ufficiali invece è V1 P2 S4.

L'ultima amichevole - la prima da maggio 2008 - si è giocata a novembre 2015, quando il Belgio ha vinto 3-1 in rimonta contro l'Italia a Bruxelles. Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne e Michy Batshuayi sono andati in gol per i padroni di casa dopo la rete iniziale di Antonio Candreva.

L'unica vittoria in partite ufficiali del Belgio contro l'Italia è stata nei quarti di finale dei Campionati Europei UEFA del 1972. In quell'occasione i belgi hanno vinto 2-1 a Bruxelles dopo un pareggio a reti bianche a Milano, eliminando i campioni in carica.

