Il day-after la bruciante sconfitta contro la Spagna nella semifinale di Nations League, l’Italia si lecca le ferite e attende di conoscere chi sarà la Nazionale (Francia o Belgio) che sfiderà domenica nella finale per il 3° e 4° posto in programma all’Allianz Stadium di Torino. Fra i più amareggiati c’è certamenteche con la sua espulsione per doppia ammonizione maturata prima della fine del primo tempo , ha complicato la partita degli azzurri.