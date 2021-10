Spagna e Francia (Anthony Taylor. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio San Siro ( Rivivi insieme a noi tutti l'episodio decisivo del match tra Segui il LIVE ), valido per la finalissima di Nations League, arbitrata dall'inglese. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio la Francia ha poi vinto il match 2-1 ).

Classifiche e risultati

UEFA Nations League - Finali Spagna-Francia 1-2, pagelle: Theo ancora decisivo, Lloris para tutto 39 MINUTI FA

La moviola di Spagna-Francia

Minuto 80': Mbappé viene imbeccato da Theo Hernández, supera in dribbling Unai Simón e deposita in rete il gol del 2-1. Decisivo per la vittoria del titolo. Il giocatore francese parte in posizione irregolare, è vero, ma la scivolata di Eric García viene considerata una giocata a tutti gli effetti e quindi rimette in gioco Mbappé.

Queste le parole dell'arbitro Pieri

Sembrava a tutti un fuorigioco piuttosto netto, ma Eric Garcia, andando in scivolata, rimette in gioco Mbappé che quindi torna ad essere in gioco. Toccando il pallone, quella di Garcia viene considerata una giocata

Mancini: "Sono state due ottime partite"

UEFA Nations League - Finali Benzema-Mbappé: 2-1 alla Spagna, la Francia vince la Nations League 3 ORE FA