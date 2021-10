37 risultati utili consecutivi (la più lunga striscia di risultati utili consecutivi di una Nazionale maggiore a livello mondiale) la Nazionale italiana di Roberto Mancini cade a San Siro nella semifinale di Nations League Dopo 3 anni e ben(la più lunga striscia di risultati utili consecutivi di una Nazionale maggiore a livello mondiale) la Nazionale italiana di Roberto Mancini cade a San Siro nella semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique . Una sconfitta amara perché maturata dopo un primo tempo condizionato da un’ingenua espulsione di Bonucci che ha lasciato l’Italia in 10 uomini prima dello scadere del primo tempo e una frazione chiusa sotto 2-0 per la doppietta di Ferran Torres. Dopo 28 vittorie e 9 pareggi, l’Italia cade ma Roberto Mancini plaude comunque l’impegno dei suoi ragazzi rammaricandosi solo per i fischi ripetuti all’eroe dell’Europeo, Gigio Donnarumma.

Roberto Mancini (ct Italia)

"Le partite sono così. A volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente. Loro giocano benissimo tecnicamente però è un dispiacere così. Saremo dovuti restare in undici, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non dovevamo fare. Il rosso di Bonucci? Non l'ho vista ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando è stato ammonito per proteste. E' stata una bella prestazione ai ragazzi per quello che hanno fatto. I cambi a centrocampo nella ripresa? Avevamo bisogno di giocatori un po' più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato. Fischi a Donnarumma? Mi è dispiaciuto, sicuramente non gli hanno fatto piacere, così come non hanno fatto piacere a noi ma siamo grandi ed è accaduto. Però stasera giocava l'Italia e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiarlo in un eventuale PSG-Milan, l'Italia è l'Italia e viene sopra tutto"

"Meglio perdere stasera che la finale di un Europeo"

"Meglio perdere stasera che la finale dell'Europeo o in una finale Mondiale. Ma questa gara ci dà più forza nonostante la sconfitta e ci fa capire che siamo davvero una grande squadra. Non imputo la sconfitta a niente, il cartellino rosso ha condizionato la partita. Abbiamo avuto un po' di difficoltà ma potevamo finire il primo tempo 1-1. Non dovevamo subire il secondo gol a fine primo tempo. L'espulsione di Bonucci, è stata una leggerezza perché con la Spagna era una gara equilibrata, è un dispiacere perché eravamo in partita".

Mancini: "La Nations League è importante per noi"

