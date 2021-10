Italia di Mancini che si giocherà il Spagna in semifinale (Nations League? Se lo sono chiesti in tanti, considerando tutti i proclami della UEFA, al momento della costituzione di questa competizione, asserendo ad una moltitudine di vantaggi per le Federazioni. Un punto “a favore” è quello economico, soprattutto considerando la crescita stimata del montepremi. Chi vincerà la Nations League si porterà a casa la bellezza di 7,5 milioni di euro. Vigilia delle finali di Nations League, con l'di Mancini che si giocherà il 3° posto contro il Belgio , dopo essere stata eliminata dallain semifinale ( le Furie Rosse hanno vinto 2-1 a San Siro ). Ma quanto vale esattamente vincere la? Se lo sono chiesti in tanti, considerando tutti i proclami della UEFA, al momento della costituzione di questa competizione, asserendo ad una moltitudine di vantaggi per le Federazioni. Un punto “a favore” è quello economico, soprattutto considerando la crescita stimata del montepremi. Chi vincerà la Nations League si porterà a casa la bellezza di

Il montepremi è costituito dai 4,5 milioni per la vittoria del trofeo, 1,5 milioni per la partecipazione nella fase a gironi (se si è nel Gruppo A) e altri 1,5 milioni per la vittoria del proprio girone. Ecco, quindi, che l'Italia ha già incassato 3 milioni per la partecipazione nel girone e per la vittoria dello stesso, con relativa qualificazione alle Final Four. Stesso discorso che vale, ovviamente, per Belgio, Spagna e Francia, con spagnoli e francesi che si giocheranno ora i 4,5 milioni per il successo finale.

Quindi, chi vincerà la Nations League avrà un premio finale di 4,5 milioni da aggiungersi a 3 incassati precedentemente. La formazione sconfitta, e quindi 2a, incasserà 3,5 milioni. Chi vince la finale 3°/4° posto prende 2,5 milioni, chi fa quarto prende 1,5 milioni. Questa è quindi la distribuzione dei “premi” in questa seconda edizione del torneo. Montepremi più ricco, grazie all'incremento dei diritti televisivi, nonostante il decremento, invece, di pubblico causa covid.

Montepremi Nations League 2020-2021

Piazzamento Premi incassati 1° posto 4,5 milioni 2° posto 3.5 milioni 3° posto 2,5 milioni 4° posto 1,5 milioni

Nell'edizione precedente, infatti, chi vinceva il proprio girone incassava solo 918 mila euro a fronte dei 1,5 di questa edizione. Il vincitore finale strappava un assegno da 3,5 milioni, un milione in meno rispetto ad oggi. Poi veniva dato 2 milioni alla Nazionale seconda classifica e un milione alla vincitrice del 3°/4° posto. Un bel passo in avanti, e si spera che il montepremi possa crescere ancora nelle prossime edizioni. Se lo spettacolo di Italia-Spagna e Belgio-Francia dovesse essere ripetuto, non sarà un problema. Tutti preferiscono vedere due grandi Nazionali che si affrontano rispetto ad una sfida tra Italia (o un'altra big) e una Nazionale di quarta fascia. Più si riesce a tenere alto lo standard di qualità, più alto sarà l'impatto del pubblico allo stadio e la richiesta delle televisioni. Un po' lo stesso concetto che voleva essere adottato da alcuni club nella formazione della Superlega...

