Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri alla UEFA. In una nota comunicata proprio dalla UEFA, Rosetti ha spigato la questione: Continua a far parlare il gol che ha deciso la finale di Nations League 2021 , ovvero il sigillo di Kylian Mbappé in Francia-Spagna giocato a San Siro. Un gol che aveva fatto indignare in Spagna per l’interpretazione del fuorigioco attuata dall’arbitro inglese Anthony Taylor. Sulla questione adesso è arrivato anche. In una nota comunicata proprio dalla UEFA, Rosetti ha spigato la questione:

Anthony Taylor ha preso una decisione corretta nel merito della regola esistente e della sua interpretazione: il giocatore è deliberatamente intervenuto toccando la palla e l’altro giocatore non ha fatto interferenza. Ad ogni modo questo caso ci dimostra contemporaneamente che questa interpretazione sembra andare in conflitto con lo spirito stesso della regola del fuorigioco: ovvero impedire che qualsiasi giocatore possa trarre un vantaggio da una situazione in cui la posizione è di fuorigioco”.

Serie A Pioli: "Gioca Tatarusanu; Ibra? Decido domani, Giroud ok" 21 MINUTI FA

Insomma, una presa di coscienza sull’attuale manica larga, se così la possiamo definire, nell’interpretazione del fuorigioco; e su cui Rosetti ha poi così continuato: “La posizione della UEFA e che ci sono possibilità di migliorare la definizione della regola. Come tali abbiamo già provveduto a inviare una richiesta di revisione alla FIFA e alla IFAB (International Football Association Board, ovvero coloro che in concreto si occupano di scrivere le regole ufficiali del gioco del calcio ndr) e le soluzioni saranno discusse nel prossimo meeting della IFAB”.

Tradotto fuori dal linguaggio della politica sportiva? Ai piani alti del calcio hanno capito che convalidare il gol di Mbappé ha significato snaturare il senso originale del fuorigioco. Ora, si spera, correranno ai ripari. Nel mentre la Spagna ha perso la finale di un torneo internazionale...

Luis Enrique: "Gol Mbappé? Non parlo delle scelte arbitrali"

Serie A Nedved: "Fair Play Finanziario non funziona, serve autofinanziamento" UN' ORA FA