Lui l'avevo detto in conferenza stampa... " Fischi? Spero di no, ho dato tutto per il Milan ”, ma alcuni tifosi rossoneri potrebbero non riservare una grande accoglienza ain occasione della semifinale di Nations League tra. Alcuni tifosi della Curva Sud, infatti, si sono già accordati per fischiare il loro ex capitano ad ogni tocco di palla ( come potevamo immaginare comunque ), anche se in questo caso sarà una partita tra Nazionali. E molto importante per i nostri colori, essendo la semifinale di Nations League