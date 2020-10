"Nonostante la bolla, ci vuole solo un momento di distrazione perché qualcuno si contamini. Questo virus non è matematica. Se lo fosse, lo controlleremmo in modo più perfetto. L'incubazione dura fino a 14 giorni, anche se più spesso tra 3 e 8 giorni. Ma succede anche che l'infezione si trasmetta nei 14 giorni: i rischi sarebbero pari a zero solo se si entrasse in una specie di prigione".