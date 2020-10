Era il 14 ottobre di due anni fa quando l'Italia di Roberto Mancini, dopo il rullaggio ucraino di Marassi, decollava a Chorzow. Batté la Polonia con uno scarto clamorosamente inferiore ai meriti e cominciò a macinare quel calcio allegro e spensierato che tanto ci ha aiutato a scacciare i fantasmi russi. Non è stato così bello e così pieno, lo 0-0 di Danzica, ma istruttivo e prezioso anch'esso.

Conquistato il Roland Garros con Iga Swiatek, i polacchi si sono accucciati attorno a Robert Lewandowski, la carabina più lesta d'Europa. In un caso l'ha anticipato Leonardo Bonucci; nell'altro, Emerson Palmieri. Tutto qui. Non proprio il Buffalo Bill del Bayern. Giocava di rimessa, la Polska: di catenaccio, sul fisico e sui nostri errori.

La partita l'han fatta gli azzurri, come capita da quando c'è il Mancio. Lorenzo Pellegrini 'adattato' alla Lorenzo Insigne non è che mi abbia entusiasmato. E Federico Chiesa, pane al pane: lanciato ha un senso, sotto porta non ancora, prova ne sia il gol scelleratamente ciccato in avvio. Nella classifica Fifa gli azzurri sono dodicesimi, i polacchi diciannovesimi: il distanziamento sociale che servirebbe in ben altre situazioni. C'erano novemila spettatori, un invito alla speranza (o al rischio, secondo i pessimisti più incalliti).

È stato un braccio di ferro grigio e ruvido, al di là del censo e del terreno. Non siamo riusciti a trasformare l'aggressività e il palleggio in inviti filtranti, nonostante la vena di Marco Verratti, il più elettrico. Pur di imporre il timbro si è rischiato qualche contropiede; l'importante è che il messaggio si diffonda: non aver paura di sbagliare, perché l'errore può aiutare, la paura no. E molto si è sbagliato, questa volta: nelle uscite (Jorginho), nelle rifiniture (Nicolò Barella), negli attimi in cui si è in area e come ci si è arrivati non conta più. Conta la mira.

Poco abbiamo subito, un po' più abbiamo creato (non molto, però). Preferito a Ciro Immobile, Andrea Belotti ha lavorato per il coro, incespicando sul più bello. Dei cambi, Moise Kean ha alzato polvere: non sempre da sparo. La Polonia ha chiuso con Arkadiusz Milik, l'ombra di sé stesso. Le difese, agli ordini di Kamil Glik e Bonucci, sono state muri, tanto che non ricordo parate memorabili né di Lukasz Fabianski né di Gigio Donnarumma.

È stata una Nazionale più di lotta che di governo, una Nazionale che dovrà imparare che il fioretto va bene, benissimo, a patto di ricorrere, se è il caso, e questo lo era, ai corpo a corpo, alle baionette. Il trio Sassuolo (Manuel Locatelli, Ciccio Caputo, Domenico Berardi) non poteva fare miracoli: e per il pugno di minuti e per la pesantezza che ha dovuto gestire e dividersi.

Con i nipotini di Johan Cruijff ci giocheremo il primo posto del gruppo, in Nations League, mercoledì a Bergamo. Fra Bosnia, Olanda e Polonia due gol fatti e uno preso. Le vendemmie con Armenia (9-1) e Moldova (6-0) sfilano nei titoli di coda. Il calcio ai tempi del Covid cavalca gli eccessi, sì, ma qui e là li doma.

