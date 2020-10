Quando parla non è mai banale. Arsène Wenger, storico allenatore dell'Arsenal degli unbeatables, oggi lavora nel massimo organo calcistico: la FIFA. E' il capo del Dipartimento per la Promozione del calcio, e come tale, ha espresso le sue idee sul mondo delle nazionali.

Nella sua intervista alla Bild ha mozzato le ali alla Nations League, la competizione che si sta giocando in questo periodo e che vedrà anche l'Italia scendere in campo contro l'Olanda.