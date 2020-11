Messico, Bosnia, Italia e Spagna: quattro partite, tre punti, due gol segnati e nessuna vittoria. È questo il tragico borsino di Frank de Boer da quando si è seduto sulla panchina olandese. Il tecnico ex Inter e Crystal Palace, per l’ennesima volta in carriera, si ritrova a fare a botte con la nemica di mille battaglie. Un’avversaria con cui ha già combattuto, e perso, altre volte in carriera, e con cui non ha ancora fatto pace: la vittoria.

Con zero vittorie in quattro partite, quello di de Boer è il peggior inizio di sempre per un tecnico in sella alla nazionale olandese. Un evento storico, ma dal lato sbagliato.

Sicuramente qualche attenuante c’è: le assenze di van Dijk e de Ligt nel reparto difensivo non lo hanno aiutato, e inoltre la mancanza del pubblico unito a qualche avversaria difficile (Italia e Spagna su tutte) hanno contribuito a rovesciare la frittata. Però, questo rendimento in panchina dell’ex leggenda dell’Ajax sembra un film già visto. Un dejavù costellato da tre esoneri consecutivi sulle panchine di Inter, Crystal Palace e Atlanta United che lo hanno portato a essere considerato come "il peggior allenatore della Premier League" secondo José Mourinho.

