L’Italia può sorridere in vista del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri di Roberto Mancini, infatti, saranno tra le compagini teste di serie. La Nazionale, dopo aver sconfitto 4-0 l’Estonia nell’amichevole all’Artemio Franchi di Firenze, aveva già compiuto un passo importante verso questo traguardo. Ebbene, la selezione del Bel Paese rientrerà in questa cerchia il 7 dicembre per effetto del pareggio tra Svizzera e Spagna in Nations League, essendo gli elvetici i rivali diretti per contendere il posto alla squadra di Mancini. E’ chiaro che comunque le partite contro Polonia e Bosnia Erzegovina in programma domenica e mercoledì saranno importanti per la qualificazione alla seconda fase della Nazionale in Nations League, nonché per rafforzare lo status nel ranking FIFA della formazione italiana.