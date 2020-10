Ansia in Nazionale. La conferenza stampa di Roberto Mancini, prevista inizialmente alle 18, e il successivo allenamento sono stati posticipati di un'ora e mezza perchè ci sarebbero due tamponi dall'esito incerto tra gli azzurri. L'Italia si trova a Bergamo, dove domani (mercoledì) è in programma la sfida di Nations League contro l'Olanda. In corso le verifiche per riscontrare l'eventuale positività all'interno del gruppo. Esiste anche la possibilità che lo slittamento sia dovuto alla positività dell'interprete designato per la conferenza del CT Mancini e conseguenti tempi tecnici per trovare un sostituto.