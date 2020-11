Italia-Polonia, partita valida per la quinta giornata del gruppo 1 League A di Nations League, può regalare agli azzurri di Mancini il primato nel raggruppamento e la certezza di essere teste di serie nel girone di qualificazione per i Mondiali 2022. La partita si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia (fischio d’inizio alle ore 20.45) e con tre punti i ragazzi del ct Mancini (che sarà sostituito dal vice Evani, perché positivo al Covid e in isolamento fiduciario) avrebbero la certezza del primo posto e della testa di serie nel girone di qualificazione del Mondiale. Nel match d’andata, andato in scena allo stadio Energa Gdańsk di Danzica domenica 11 ottobre 2020, l’Italia non è andata oltre il punteggio di 0-0. Un mese dopo la speranza degli azzurri è di essere più forti delle tante assenze per strappare un risultato positivo.