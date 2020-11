Emerson Palmieri tra campo e mercato: il terzino della Nazionale ha parlato in vista della sfida degli azzurri contro la Polonia in programma domenica, gara decisiva per la vetta del gruppo 1 di Nations League. L'italo-brasiliano, in conferenza stampa, non ha nascosto le difficoltà che si stanno vivendo in questo periodo particolare in casa Italia:

"Non è un momento facile per tutti noi, il mister purtroppo è a casa. Però nelle riunioni è sempre con noi, con le videochiamate. Credo che noi che siamo qui dobbiamo fare di tutto per quelli che non sono presenti. Per queste situazioni tra infortuni e virus non è semplice, ci dobbiamo presentare bene".

Il terzino del Chelsea, proprio come il CT Mancini, ha avuto a che fare in prima persona con il coronavirus. Momenti non certo semplici per lui:

"Mi ricordo che non è stato facile, quando ho preso il virus. I primi quattro o cinque giorni non ce la facevo nemmeno a camminare. Con tutta l'incertezza, dopo questo che ho passato, noi proviamo ogni giorno di approfittare della vita, di stare vicino alle persone che amiamo. Questo virus non è uno scherzo, io ho 26 anni e ho sofferto molto in cinque giorni. Tutti noi dobbiamo fare attenzione".

E sul possibile ritorno in Italia...

Anche nell'ultima sessione di mercato, non sono certo mancate voci e interessamenti per Emerson Palmieri. Su tutte l'Inter di Antonio Conte, a cui più volte è stato accostato il nome dell'italo-brasiliano. Il giocatore poi rimasto al Chelsea, però, non chiude nessuna ipotesi al futuro:

"Dobbiamo aspettare: il calcio quest'anno è un po' strano, come il mercato. Purtroppo non sto giocando molto al Chelsea, ma sono sereno e credo che le cose andranno a migliorare, a Londra o in un altro posto. Il mister ha parlato con me, mi ha detto che la cosa migliore è giocare: vediamo fra due mesi, se ho preso un posto al Chelsea oppure vedremo per altro".

"Sono sereno, ho ricevuto interessamenti, non solo dall'Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farebbe piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire. Nel calcio tutto cambia troppo velocemente".

