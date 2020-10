Francia e Portogallo a braccetto in testa al girone con dieci punti, Croazia distante sette lunghezze. Troppo distante, considerando che mancano due partite. Gli uomini di Deschamps, dopo il 4-2 dell'andata (stesso risultato della finale dei Mondiali di Russia 2018), passano in trasferta grazie alle reti dei due giocatori simbolo: Griezmann e Mbappé. In mezzo il pareggio di pregevole fattura di Vlasic. Una partita non entusiasmante: Croazia in avvio molto remissiva e subito punita da un gran gol di Griezmann, meglio il finale di tempo per gli uomini di Dalic, vicini al pari con Pasalic (in campo insieme a lui anche Perisic e Badelj, dall'altra parte Rabiot). Nella ripresa ritmi ancora più bassi: la punta vincente di Vlasic e la rete di Mbappé sono le uniche emozioni. Da verificare le condizioni di Perisic, uscito zoppicante nella ripresa: sembra che si tratti solamente di una botta al ginocchio.