Ciro Immobile Scarpa d'Oro 2019-2020, in alternanza ad Andrea Belotti. E, in terza battuta, a Francesco Caputo. D'altra parte lo ha detto pure il commissario tecnico Roberto Mancini in occasione del match di Nations League contro l'Olanda: "Il calendario dei club è intasatissimo: io ho rispetto dei giocatori e se ho tre attaccanti e altrettante partite da disputare, faccio giocare una partita ciascuno". Tradotto: Caputo contro la Moldavia, Belotti in Polonia e Immobile contro gli Orange. Ma un trio di questo genere è sufficiente a una nazionale di grande tradizione offensiva come l'Italia? Parliamo, con tutto rispetto, delle prime punte di Lazio, Torino e Sassuolo. Quando, fino a non molto tempo fa, difficilmente ci si spostava dal binomio Juventus-Milan (e aggiungiamoci Inter con Christian Vieri), che andavano a mille anche in Europa e portavano in nazionale numeri 9 già abituati al calcio internazionale.

Francesco Caputo - Italia-Moldavia Credit Foto Getty Images

UEFA Nations League Italia-Olanda a Bergamo: medici e infermieri allo stadio IERI A 15:08

Il caso Immobile

Il riassunto di questa tesi sta tutto concentrato nei numeri dello stesso Immobili acculati in maglia Azzurra, quella della Nazionale: su 41 presenze, appena 10 reti, un po' pochine per uno che in Serie A, a 29 anni, ne ha segnate la bellezza di 136 e che, per l'appunto, pochi mesi fa ha prevalso su gente come Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo per il prestigiosissimo riconoscimento internazionale della Scarpa d'oro.

Robert Lewandowski, Ciro Immobile: la sfida nella sfida di Polonia-Italia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Senza vere "bocche da fuoco"

Belotti è certamente un ottimo giocatore. Ma, vien da chiedersi, il "Gallo" granata sarebbe stato titolare della nazionale ai tempi di Beppe Signori, Christian Vieri, Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino, Luca Toni, Vincenzo Montella e mettiamoci pure Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero, numeri 10 prolifici come numeri 9? La risposta, oggettivamente, è No. L'Italia di Mancini gioca bene, è quadrata, non perde. Ma c'è una sensazione che rimane sottopelle sin dai tempi della (disastrosa) gestione Ventura: chissà come sarebbe se tornasse ad avere autentiche bocche da fuoco. Il calcio è profondamente cambiato, non solo in Italia ma in ottica internazionale: pensare di avere attaccanti di medio-alta classifica (e non top club) oppure provenienti dal campionato cinese (come Stefan El Shaarawy) sarebbe stata quasi un'eresia, fino a 10-15 anni fa.

L'esultanza di Stephan El Shaarawy - Italia-Moldavia Credit Foto Getty Images

Dai vivai stranieri al caso Zaniolo

Resta il solito discorso, che sembrerà trito e ritrito ma che non è mai stato risolto in tutto questo tempo: i club di Serie A non investono più nei giocatori italiani all'interno delle proprie Primavere. Per lo meno, là davanti. Nemmeno l'Atalanta, il cui migliore talento offensivo lanciato è uno svedese di origini macedoni Dejan Kulusevski. E che, in questi ultimi giorni, ha venduto al Manchester United per 30 milioni di euro il suo straordinario attaccante del vivaio, Amad Diallo Traoré, classe 2002, ivoriano. Per non parlare del caso Nicolò Zaniolo, sbocciato per puro caso dopo che l'Inter lo ha distrattamente ceduto alla Roma. E che pone la domanda: quanti casi esistono come il suo e che non emergeranno mai?

Nicolò Zaniolo Credit Foto Getty Images

Cosa offrono gli "azzurrini"

Cosa offre l'Under 21, o comunque le altre selezioni giovanili azzurre? Il primo nome è Patrick Cutrone, partito dal Milan ma che, oggi, alla Fiorentina non riesce a trovare il giusto spazio. Ci sarebbe il promettente Giacomo Raspadori del Sassuolo e, tra i numeri gli attaccanti centrali più giovani, Eddie Salcedo del Verona, Sebastiano Esposito dell'Inter (in prestito alla SPAL) e l'emergente Lorenzo Colombo del Milan. Senza dimenticarsi di Andrea Pinamonti, rimbalzato tra Inter, Frosinone, Genoa e ancora Inter. E, proprio per questo, di nuovo costretto ad affrontare lo stesso problema: la continuità di impiego.

Patrick Cutrone Credit Foto Getty Images

Tutte le nazionali "top" hanno bomber migliori dell'Italia

Forse è tutta qui la differenza con le altre nazionali di altissimo profilo, nella cui cerchia gli Azzurri di Mancini stanno cercando di rientrare dopo i patimenti e lo sconvolgimento dell'era Ventura. La carrellata dei bomber del paese di "altrove", e la relativa media gol in nazionale, è presto riassunta in questa tabella.

GIOCATORE NAZIONALE MEDIA GOL IMMOBILE Italia 0,2 BELOTTI Italia 0,3 RAUL JIMENEZ Messico 0,3 FIRMINO Brasile 0,3 R. FALCAO Colombia 0,4 MBAPPE Francia 0,4 GRIEZMANN Francia 0,4 WERNER Germania 0,4 LEWANDOWSKI Polonia 0,5 MESSI Argentina 0,5 LAUTARO Argentina 0,5 SUAREZ Uruguay 0,5 NEYMAR Brasile 0,6 C. RONALDO Portogallo 0,6 KANE Inghilterra 0,7

Mancini: "Partita dominata, il campo ha inciso"

UEFA Nations League Italia-Olanda: a Bergamo tornano Immobile e Chiellini IERI A 09:48