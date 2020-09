È stato un esordio in nazionale indimenticabile per Phil Foden e Mason Greenwood : a poche ore dalla prima apparizione con la maglia “dei grandi” dei Tre Leoni, sono stati estromessi dalla rosa per aver violato le norme anti-Covid 19 imposte dalla Federazione . Dopo il match di Nations League giocato contro l’Islanda lo scorso 5 settembre, i due avrebbero invitato due ragazze in un hotel di Reykjavik andando contro le restrizioni della “bolla” in cui vivono i giocatori convocati in nazionale.

A far emergere la bravata sarebbe stato un post su Snapchat pubblicato da una delle due ragazze, dove sono chiaramente ritratti i giocatori di Manchester City e Manchester United. I due non prenderanno parte alla sfida contro la Danimarca e, con ogni probabilità secondo i media inglesi, saranno estromessi dal ritiro. Anche il c.t. Southgate ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: “Questa mattina Greenwood e Foden mi hanno comunicato che hanno interrotto le norme anti-Covid previste in trasferta. Non interagiranno con il resto della squadra, ma hanno capito di aver sbagliato. Si sono scusati. Stiamo ancora verificando e raccogliendo informazioni. Posso dire che dall'esterno non è entrato nessuno in hotel, soprattutto nelle nostre zone”.