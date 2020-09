Solo pareggio. Ed è una novità. Dopo 11 vittorie consecutive, l'Italia si ferma. Al Franchi, l'avventura in Nations League parte piuttosto male: solo 1-1 contro la Bosnia, che già a Torino nel girone di qualificazione a Euro 2020 ci aveva fatto tremare, prima di essere schiantata a domicilio. Segna Dzeko, come più di un anno fa all'Allianz Stadium, e pareggia – con deviazione decisiva – Sensi. Una delle poche, vere note liete della serata Fiorentina: il centrocampista dell'Inter, campione di sfortuna, non giocava dall'inizio dalla bellezza di 7 mesi. Non molto da segnalare per il resto: ritmi lenti, Italia imballata, Bosnia tutta chiusure e ripartenze, oltre alla solita atmosfera triste del calcio nell'era COVID. E un pareggio che mette immediatamente in difficoltà la Nazionale di Mancini, che lunedì sera volerà in casa dell'Olanda, vincente di misura all'esordio contro la Polonia.