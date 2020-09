Leonardo BONUCCI 6 - Ha qualche problema quando Dzeko si attiva. Non commette errori particolarmente vistosi, anche se assieme ai compagni si perde l'avversario in occasione del gol.

Francesco ACERBI 6 - Bravo in chiusura. In un paio di occasioni esce dalla propria zona di campo per stoppare le iniziative bosniache. Pure lui poco attento nell'azione del gol bosniaco.

Nicolò BARELLA 6,5 - Penalizzato dall'altezza nell'azione del gol bosniaco, ma è comunque uno dei migliori in casa azzurra. Con la sua freschezza e i suoi inserimenti è l'uomo in più.

Federico CHIESA 6 - Non brilla in maniera continuativa, ma dai suoi piedi partono due assist al bacio: Insigne e Florenzi non ne approfittano in pieno (dal 72' Nicolò ZANIOLO 6 - Guizzante nel finale. Sfiora il gol e si fa ammonire)