"Belotti e Immobile sono due certezze per noi, ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso non c'è. Il gruppo è perlopiù formato, non ci discosteremo troppo in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. Ci aspetta un anno ancora più faticoso di quello passato, i giocatori avranno tante partite in poco tempo, l'importante è avere elementi intercambiali dello stesso livello.