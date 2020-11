La Nazionale azzurra ha svolto il primo allenamento a Coverciano nella giornata di lunedì in vista dell'amichevole contro l'Estonia e del doppio impegno di Nations League contro Polonia e Bosnia. Agli ordini di Alberigo Evani, che mercoledì si siederà in panchina al posto del commissario tecnico Roberto Mancini (positivo al Covid-19 e quindi in isolamento fiduciario) si sono allenati 19 giocatori. Problemi per Caputo e Criscito, entrambi infortunati e costretti a dare forfait.