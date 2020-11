L' Italia vince e convice, ed il CT ad interim della Nazionale può sorridere eccome. Dopo la vittoria contro la Bosnia , Chicco Evani non ha nascosto la soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto, ad ottobre 2021 gli azzurri prenderanno parte alle Final Four di Nations League :

"È un primo traguardo che ci eravamo prefissati, sono due anni che si lavora, arrivare alla final four è un buon risultato. Ora siamo curiosi, vogliamo capire se il livello è vicino a quello delle formazioni più importanti. Non vediamo l'ora di confrontarci per vedere se siamo all'altezza".

"Quando si ottengono tre vittorie in dieci giorni c'è entusiasmo e felicità, giocatori che stanno bene, come dicevo prima della gara tutti avrebbero meritato di giocare per come si sono allenati e come hanno vissuto questa settimana difficile. Ritorneranno a casa motivati e vogliosi di continuare a fare questo tipo di prestazione. La mia soddisfazione è quella di essere stato, utilizzando il termine del primo giorno, credibile. Sono stato accettato e rispettato dallo staff e dal gruppo giocatori. Mi hanno visto come non credevano. Ho cercato di dare il meglio, come faccio sempre, quando faccio una cosa è al massimo delle possibilità".