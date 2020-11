Giorno di vigilia per la Nazionale azzurra che mercoledì sera contro la Bosnia si gioca la qualificazione alle Final Four di Nations League: la squadra di Roberto Mancini, che sarà ancora una volta assente a causa della positività al Covid-19 (in panchina andrà di nuovo Alberigo Evani), deve vincere per avere la certezza di passare il turno, ma potrebbe bastare anche un pari e - addirittura - una sconfitta a seconda del risultato finale di Polonia-Olanda. E mentre la squadra è concentrata sul campo, in Federazione - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - si sta iniziando a ragionare in maniera concreta sul futuro del commissario tecnico. Mancini, che ha raccolto una squadra distrutta dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, ha lavorato in maniera impeccabile: ha letteralmente fatto rinascere la Nazionale, le ha dato un'identità e un gioco molto piacevole, e sta ottenendo risultati importanti (saremo teste di serie ai prossimi Mondiali 2022, un traguardo impensabile solo 3 anni fa).