Bosnia Erzegovina prima, Paesi Bassi poi: chissà se Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo) e Francesco Caputo (Sassuolo) avranno l'opportunità di vestire la maglia azzurra per la prima volta in una di queste due partite valide per la Nations League?

Caputo: "Sono il più felice del mondo"

"Mi godo questa opportunità, sono il ragazzo più felice del mondo. Bisogna credere nei sogni, in quello che si fa. In Italia ci sono tanti giovani sottovalutati, che andrebbero aiutati e spinti per far crescere anche la Nazionale. Quella di attaccante di provincia è un’etichetta che porto sulle spalle da tempo, non mi infastidisce e mi dà la forza per andare avanti”.

Bastoni: "Qui grazie all'Inter e a Conte"

"Ringrazio Chiellini per le belle parole, ho guardato spesso le sue partite e mi è servito molto per crescere. Se ho un modello? Mi piace Bonucci per come difende e come imposta, ho studiato tanto quello che hanno fatto lui e Giorgio. E' stato un anno fantastico. Ringrazio l'Inter e Conte che mi ha dato fiducia. Sono stato bravo io a conquistarmela partita dopo partita, ma penso che in pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di 20 anni in una squadra importante come l’Inter”.

Locatelli: "Sognavo l'azzurro dai tempi dell'oratorio"

"Quello che ho fatto mi è servito a essere qui adesso, a essere il calciatore che sono ora. Al Sassuolo c'è stata la mia rinascita, ho trovato fiducia, sono tornato a credere in me stesso e ringrazio che sia andata così. Indossare questa maglia è il sogno di tutti, un sogno che avevo fin dai tempi dell'oratorio. Penso a far bene qui e a godermi ogni singolo momento”.

